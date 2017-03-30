Сальников выдвинут на пост члена бюро FINA

Президент Всероссийской федерации плаваниявыдвинут на пост члена бюро Международной федерации плавания (FINA). Четырёхкратный олимпийский чемпион является членом бюро FINA с 2013 года. Выборный конгресс федерации пройдёт в Будапеште (Венгрия) 22 июля 2017 года. По кандидатуре Сальникова будет проведено общее голосование конгресса FINA.«Я буду избираться на данную должность. Документы были поданы уже давно, подтверждение их регистрации тоже», — приводит слова Сальникова ТАСС.21 марта было объявлено о создании Ассоциации водных видов спорта России, которая призвана объединить все федерации водных видов спорта страны.