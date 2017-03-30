Ломанов: зачем Валуеву идти в хоккей с мячом и учить меня жить? Ему в бокс надо

Главный тренер красноярского «Енисея»полагает, что депутату Государственной Думы РФ, экс-чемпиону мира по боксу в супертяжёлом весене стоит занимать пост в исполкоме Федерации хоккея с мячом России.«Я ничего против этих людей не имею, но наблюдательный совет принимает самые суперсложные решения по хоккею с мячом! Они выдающиеся люди, наверное, все там космонавты, учёные, вице-губернаторы… Но они в хоккее ничего не понимают. Тот же боксёр Валуев — ему надо в наблюдательный совет бокса идти работать. Но зачем идти в хоккей с мячом и потом учить меня жить? Я этого не понимаю.Я не меньше сделал для спорта, чем он, а то и больше. Я старше его намного. А тут человек пришёл ниоткуда, начинает управлять, говорить, кто я, что я… Ты кто такой? Иногда хочется ответить таким людям, которые на себя много берут», — сказал Ломанов-старший в интервью красноярскому «Седьмому каналу».Также Ломанов-старший выразил уверенность в том, что его сын, а такжеподпишут контракты с «Енисеем».