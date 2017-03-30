Свяцкевич: окончательной уверенности в том, что Уват примет этап Кубка IBU, нет

Глава администрации Уватского муниципального районаподелился впечатлениями от прошедших в Увате стартов в рамках чемпионата России по биатлону и оценил вероятность проведения здесь этапа Кубка IBU.«Считаю, что старты прошли на хорошем уровне. Порадовала прекрасная погода и большое количество зрителей на стадионе. Здорово была подготовлена и трасса. Я думаю, что Уват должен получить пятёрку за проведение своей части чемпионата страны. Мы понимали, что на нас возложена серьёзная ответственность. Поэтому подготовку начали ещё осенью, старались учесть все максимально возможные нюансы.Для нас чемпионат России был хорошим смотром собственных возможностей. Сейчас, правда, окончательной уверенности в том, что этап Кубка IBU здесь точно состоится, всё же нет. Будем верить, что в итоге мечты Увата осуществятся», — цитирует Свяцкевича «Тюменская арена».