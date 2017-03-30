Аликин: Гросс получает более € 200 тыс. евро в год из-за иностранного паспорта?

Олимпийский чемпион, бывший старший тренер мужской сборной Россиисообщил, что зарплата нынешнего старшего тренера мужской сборной России немцагораздо выше, чем у его российских коллег.«Зарплата Гросса составляет более € 200 тыс. в год. Оклад российских тренеров — чуть больше 100 тыс. рублей в месяц. Без претензий, но кто-нибудь может объяснить, почему иностранный тренер ценится в десятки раз выше, чем отечественные специалисты? У него выше квалификация? Какие-то серьёзные тренерские успехи? Или всё дело в иностранном паспорте?» — цитируют Аликина «Известия».