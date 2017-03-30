Резцова: Гросс второй год работает в РФ, но результат по-прежнему не заметен

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкамсказала, что её не удовлетворяют результаты работы старшего тренера мужской сборной России по биатлону«Рикко второй год работает в России, но результат по-прежнему не заметен. Одна медаль за весь сезон Кубка мира — слабый результат. Руководству СБР стоит задуматься о целесообразности сохранения позиций Гросса на олимпийский сезон. Я поеду на тренерский совет в Тюмень и выскажу свою точку зрения по всем насущным вопросам», — цитируют Резцову «Известия».