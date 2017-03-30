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Резцова: Гросс второй год работает в РФ, но результат по-прежнему не заметен

30 марта 2017, четверг. 14:38. Другие
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова сказала, что её не удовлетворяют результаты работы старшего тренера мужской сборной России по биатлону Рикко Гросса.

«Рикко второй год работает в России, но результат по-прежнему не заметен. Одна медаль за весь сезон Кубка мира — слабый результат. Руководству СБР стоит задуматься о целесообразности сохранения позиций Гросса на олимпийский сезон. Я поеду на тренерский совет в Тюмень и выскажу свою точку зрения по всем насущным вопросам», — цитируют Резцову «Известия».
Источник: Известия Сообщить об ошибке
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Сборная России — Биатлон Рикко Гросс
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