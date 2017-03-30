МОК аннулировал результаты четырёх российских спортсменов с ОИ-2012

Международный олимпийский комитет дисквалифицировал четырёх российских спортсменов по итогам перепроверки допинг-проб с Олимпиады-2012 в Лондоне. Санкции применены к тяжелоатлету Хаджимурату Аккаеву, метательницам молота Марии Беспаловой и Гульфии Ханафеевой и Виктории Валюкевич (тройной прыжок).
Результаты спортсменов с Олимпиады-2012 аннулированы, сообщает пресс-релиз Международного олимпийского комитета.
На Олимпиаде-2012 Беспалова заняла 11-е место, Ханафеева — 16-е, Валюкевич — восьмое. Аккаев снялся с соревнований из-за травмы спины.