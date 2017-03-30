Коляда: наконец я доволен прокатом короткой программы

Российский фигуристпрокомментировал своё выступление в короткой программе на чемпионате мира в Хельсинки, по итогам которой он набрал 93,28 балла.«Наконец я доволен прокатом короткой программы. В этот раз всё сделал чисто и в технической части, и в плане эмоций. Зал хорошо принимал. Чувствовал себя здесь как дома. Всё было классно. Немного волновался, конечно, но постарался сконцентрироваться на своём катании. Это мой второй чемпионат мира. Было немного полегче. Постарался настроиться на хорошее, представил себя как в Бостоне. После чемпионата Европы выводов было много, и мы на самом деле очень много работали. Да, Валентина Михайловна уезжала на несколько дней со Станиславой Константиновой на чемпионат мира среди юниоров, но оставила свой план, и я чётко по нему работал.В произвольной программе буду делать четверной лутц, четверной тулуп, два акселя. Единственное, во второй половине будет каскад лутц — ойлер — сальхов. В остальном всё то же самое», — приводит слова Коляды официальный сайт ФФККР.