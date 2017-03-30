Фернандес выиграл короткую программу на ЧМ в Хельсинки, Коляда — 7-й

Испанец Хавьер Фернандес выиграл короткую программу в соревнованиях одиночников на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки. Второй результат показал японец Шома Уно, а промежуточное третье место занимает канадец Патрик Чан. Россияне Михаил Коляда и Максим Ковтун располагаются на седьмой и 10-й позициях соответственно.
Фигурное катание. Чемпионат мира. Хельсинки, Финляндия
Мужчины. После короткой программы
1. Хавьер Фернандес (Испания) — 109,05.
2. Шома Уно (Япония) — 104,86.
3. Патрик Чан (Канада) — 102,13…
7. Михаил Коляда (Россия) — 93,28…
10. Максим Ковтун (Россия) — 89,38.