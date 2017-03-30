Ласицкене: ответа из IAAF по моей индивидуальной заявке всё ещё нет

Российская легкоатлетка(ранее Кучина) сообщила, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) до сих пор не ответила на её индивидуальную заявку с просьбой разрешить выступления на международных турнирах под нейтральным флагом.«Ответа из IAAF по моей индивидуальной заявке всё ещё нет. Нам обещали вынести вердикт во второй половине марта, после перепроверки допинг-проб с чемпионата мира в Пекине, но пока тишина. Ждём ещё несколько дней и опять начнём отправлять письма в IAAF. А что ещё остаётся делать? Все молчат, а мы хотим выступать!» — приводит слова Ласицкене официальный сайт ВФЛА.