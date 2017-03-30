3 апреля ВФЛА отправит запрос в IAAF насчёт индивидуальных заявок россиян

Исполнительный директор Всероссийской федерации лёгкой атлетики Александр Паркин сообщил, что 3 апреля организация отправит в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций запрос по поводу индивидуальных заявок российских спортсменов на участие в международных турнирах под нейтральным флагом.«На настоящий момент нет ответа от IAAF. В связи с этим ВФЛА 3 апреля будет отправлять запрос в IAAF по этому вопросу. Следующее заседание президиума ВФЛА запланировано на 27 апреля в Москве», — приводит слова Паркина «Р-Спорт».Около 80 российских легкоатлетов отправили индивидуальные заявки в IAAF, но к настоящему моменту лишь три из них были удовлетворены и ещё шесть — отклонены.