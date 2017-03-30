Пидручный: на политические темы с российскими биатлонистами не разговариваем

Украинский биатлонистрассказал о взаимоотношениях со спортсменами из других стран.«С российскими биатлонистами общаемся несильно. Чая по вечерам точно не пьём. Здороваемся, можем поздравить друг друга с успешной гонкой. А на политические темы не разговариваем. Что они думают о войне, я не знаю.Больше общаемся со словаками, поляками, чехами. Они немного понимают русский и украинский, а мы — их. С английским у меня пока не очень. Что касается Фуркада, то пару лет назад он даже не здоровался. А сейчас, когда видит, говорит: «Привет», ну и я здороваюсь. Может, мы ему понравились, в той же эстафете боролись. Конечно, он немного особняком держится», — приводят слова Пидручного «Вести».