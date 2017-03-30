Президент ECU: уверен, ситуация с отставкой Илюмжинова решится на совете ФИДЕ

Президент Европейского шахматного союза (ECU) и член Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Зураб Азмайпарашвили отметил, что необходимо разобраться в ситуации с отставкой главы ФИДЕ Кирсана Илюмжинова.
«Совет ФИДЕ никогда не проявлял неуважения к президенту организации, а все слухи вокруг этого происшествия будут обсуждаться на внеочередном заседании президентского совета. Также нужно прояснить, что информация в СМИ о влиянии американской федерации шахмат на этот инцидент является беспочвенной. Уверен, вся эта ситуация разрешится на президентском совете», — приводит слова Азмайпарашвили официальный сайт ECU.