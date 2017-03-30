Четвёрка Андрианова выиграла чемпионат России по бобслею в Сочи

Экипаж Максима Андрианова одержал победу в соревновании четвёрок на чемпионате России по бобслею, который проходит в Сочи. Второй стала четвёрка Александра Касьянова, а замкнула тройку призёров команда Алексея Стульнева.
Бобслей. Чемпионат России. Сочи
Мужчины. Четвёрки
1. Максим Андрианов / Андрей Лылов / Юрий Селихов / Кирилл Антюх — 1.50,66.
2. Александр Касьянов / Василий Кондратенко / Алексей Пушкарёв / Алексей Зайцев — 1.50,82.
3. Алексей Стульнев / Максим Белугин / Ильвир Хузин / Роман Кошелев — 1.51,03.