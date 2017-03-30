Тренер Ковтуна: речи о снятии с короткой программы не было

Инна Гончаренко, тренер российского фигуриста, прокомментировала его падение в короткой программе на чемпионате мира в Хельсинки.«Речи о снятии с короткой программы не было. К судьям он подъехал, чтобы попросить лёд. Это падение повлияло на прокат. Но он сделал всё, что мог. Катал дисциплинированно, с эмоциями справился даже в такой стрессовой ситуации. Молодец. Сейчас надо пройти контрольное обследование у врачей. Сниматься не планируем. Но и рисковать здоровьем не будем», — приводит слова Гончаренко «Российская газета».