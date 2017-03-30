Энберт: мы с Забияко недовольны результатом на ЧМ по фигурному катанию

Российский фигуристпрокомментировал своё выступление в паре сна чемпионате мира в Хельсинки, где они завоевали 12-е место.«Мы недовольны результатом. Но это станет мотивацией в дальнейшей работе», — приводит слова Энберта официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.Победу одержали китайцы Венцзинь Суи и Цун Хань, вторыми стали представители Германии Алёна Савченко и Брюно Массо, а замкнули тройку призёров россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов.