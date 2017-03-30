Тарасова: сегодня кататься было больнее, но всё зависело от меня

Российская фигуристка, завоевавшая в паре с Владимиром Морозовым бронзовые медали чемпионата мира в Хельсинки, прокомментировала своё выступление.«Каталась на обезболивающих и на морально-волевых качествах сразу. Сегодня было чуть сложнее, чем вчера — тогда нога не настолько опухла, я ещё не поняла, что произошло. Сегодня было больнее, но всё зависело от меня. Хочешь кататься — давай кататься. Это важный опыт с точки зрения характера. Серьёзная проверка нервов», — отметила Тарасова в эфире программы «Все на матч».