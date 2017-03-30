Милан стал единственным кандидатом на проведение сессии МОК в 2019 году

Милан стал единственным кандидатом на проведение 132-й сессии Международного олимпийского комитета в сентябре 2019 года, сообщает Inside the Games.
Итальянский город единственный подал заявку до истечения срока, и теперь оценочная комиссия посетит его 23-24 мая, чтобы выбрать соответствующее место. Город проведения будет утверждён в сентябре на 131-й сессии МОК в Лиме.
Милан был выдвинут в кандидаты на проведение сессии МОК в качестве альтернативы проведению Олимпийских игр—2024, кандидатом на которые являлся Рим, но был снят Национальным олимпийским комитетом Италии.