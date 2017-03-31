Москвина: Тарасова и Морозов достойно выступили на ЧМ по фигурному катанию

Российский тренер по фигурному катаниюподвела итоги соревнований пар на чемпионате мира в Хельсинки, гдезавоевали бронзовые медали.«Объяснить сбой в короткой программе у Ксении Столбовой и Федора Климова не могу. Я не их тренер. С чисто человеческой точки зрения, спортсмены не роботы. А Тарасова и Морозов достойно выступили. Посмотрев чемпионат, могу поделиться таким наблюдением: сейчас все спортсмены следят друг за другом. Ищут, что у кого сложное, что у кого выигрышное. И делают всё, чтобы эти качества соперников нивелировать и в то же время выпятить свои сильные стороны. Мы также видим, что немецкая пара Алёна Савченко/Бруно Массо и китайские пары стараются сделать из своей программы маленькие художественные миниатюры, насыщенные сложными элементами: подкруткой, выбросами с хорошими пролётами. А ещё маленькими штучками, шедевриками, которые понравятся зрителям. И вот, кому это удаётся в большой степени, причём при безошибочном или менее ошибочном катании, тот и выигрывает.В правилах ISU написано, что спортсмены катаются, а судьи оценивают качество элементов и программ, дают оценку всему выступлению и определяют места. Мы подчиняемся уставу и доверяем этим судьям. А нам с вами обсуждать, какая ошибка более серьёзна — касание двумя ногами на прыжке или на выбросе — не имеет смысла», — приводит слова Москвиной «Российская газета».