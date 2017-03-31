Шипулин оценил сезон на четыре с минусом

Российский биатлонистподвёл итоги сезона. 29-летний екатеринбуржец выиграл золото на чемпионате мира, стал вторым в общем зачёте Кубка мира, а также вышел на восьмое место в истории по количеству личных подиумов за карьеру.«Сезон хороший, но я понимаю, что способен и на большее. На чемпионате мира я как минимум в трёх гонках мог заезжать в призы. Мешал тот самый один выстрел. Но об этом много сказано. В целом оцениваю сезон на четыре с минусом. Всё-таки стал чемпионом мира, и от этого никуда не деться. Да и девять личных медалей на Кубке мира – неплохо. Но, конечно, есть к чему стремиться. Да, я только второй в этом сезоне. Уже смирился с этим. Но семья не даёт мне унывать, а амбиции говорят, что это отличное место для шага вперёд.Финиш с флагом и гимн, безусловно, лучшие спортивные моменты сезона для меня. Они врежутся в память, наверное, навсегда. Даже если буду стареньким, Интернет мне напомнит обо всём. А с перепутанным гимном получилось даже лучше. Прекрасно понимаю, что молодые спортсмены растут и будут нагонять по количеству подиумов, поэтому к окончанию карьеры хотелось бы быть хотя бы в пятёрке. Хотя, когда вижу результаты Фуркада и Бьорндалена, мне становится грустно», — приводит слова Шипулина «Спорт-экспресс».