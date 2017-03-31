Гурьев: в масс-старте надо работать локтями. Не все биатлонистки на это способны

Старший тренер женской сборной Тюменской области по биатлонуподелился ожиданиями от масс-стартов, которые пройдут в рамках чемпионата России 1 апреля.«В предварительный протокол внесены лучшие спортсменки страны. Однако не все из них выйдут на старт. Поэтому имеется список запасных, которые и заменят тех, кто не будет участвовать в гонке. Масс-старт – непредсказуемая дисциплина. Зато понятная для зрителей: кто первый, тот и лидер. Четыре рубежа, и кто справиться со стрельбой, тот и будет рассчитывать на призовые места.К тому же гонка – контактная. Она начинается с общего старта, и с самого начала идёт жёсткая контактная борьба за выгодную позицию на трассе. Нужно уметь, как говорится, работать локтями. Не все биатлонистки на это способны. Даже самые опытные и титулованные. В ряде видов, например, в индивидуальной гонке, ты стартуешь отдельно и стремишься показать свой максимальный результат. Что называется, борешься сам с собою. А в масс-старте надо выдержать напряжение контактного противостояния, когда тебе мешают соперницы, наступают на лыжи, как говорится, дышат в спину. Так что гонка будет интересной, и пока сложно давать прогнозы о том, кто станет призёром», — цитирует Гурьева «Тюменская арена».