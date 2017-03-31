Левитин: в резерве — более 3 млн ребят. Минздрав возьмёт контроль над ними

Вице-президент Олимпийского комитета России, помощник президента РФ, выступая на итоговом заседании коллегии Министерства спорта РФ, рассказал о том, как будет строиться подготовка резерва.«В резерве находятся более 3 миллионов ребят. О взаимодействии федераций с резервом нужно говорить отдельно. Для этого нам нужно перенять опят лучших федераций. Что касается медицинского обеспечения, то минздрав возьмёт контроль над этими ребятами. К ним должны быть приписаны врачи, которые будут постоянно следить за ними.С основного состава сборной за спортсменами следят. Контроль за стандартами спортивной подготовки надо иметь не только на бумаге, но и ежедневно реализовывать на практике. К совету при президенте мы определимся с направлениями, одним из важнейших остаётся подготовка резерва, ближайшая — выступление на Играх в Пхёнчхане», — передаёт слова Левитина корреспондент «Чемпионата» Илья Джапаридзе.