Попов: Общественный совет считает работу Минспорта РФ удовлетворительной

Председатель Общественного совета при Министерстве спорта РФ, четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию, выступая на итоговом заседании коллегии Министерства спорта РФ, оценил работу Минспорта в 2016 году.«Общественный совет одобрил работу Министерства спорта и считает её удовлетворительной. Основные цели на 2016 год выполнены как по спорту высших достижений, так и по вовлечению населения в занятие физкультурой и спортом», — передаёт слова Попова корреспондент «Чемпионата» Илья Джапаридзе.