Тимошинина и Белова — третьи в синхронных прыжках в воду с вышки на этапе МС

В Казани стартовал этап Мировой серии по прыжкам в воду. В синхронных прыжках с вышки победили китаянки Жэнь Цянь и Сы Яцзе. Второй результат продемонстрировали представительницы Канады Каэли Маккей и Меган Банфето. Тройку призёров замкнули россиянки Юлия Тимошинина и Валерия Белова.
Прыжки в воду. Третий этап Мировой серии. Казань.
Вышка. Синхронные прыжки
1. Жэнь Цянь / Сы Яцзе (Китай) — 328,20.
2. Каэли Маккей / Меган Банфето (Канада) — 291,06.
3. Юлия Тимошинина / Валерия Белова (Россия) — 284,76.