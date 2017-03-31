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Мутко: думаю, Жуков, Колобков, Лукин и Смирнов поедут на форум ВАДА в Копенгаген

31 марта 2017, пятница. 13:08. Другие
Вице-премьер правительства России Виталий Мутко, курирующий вопросы спорта, туризма и молодёжной политики, сообщил, что глава Паралимпийского комитета России Владимир Лукин, министр спорта РФ Павел Колобков, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков и глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов примут приглашение ВАДА посетить в начале апреля Копенгаген, чтобы рассмотреть все вопросы, связанные с российскими спортсменами.

«У нас определены люди, которые взаимодействуют с международными организациями. Это министерство спорта, Олимпийский и Паралимпийский комитеты, независимая комиссия во главе с Виталием Смирновым. Думаю, четыре человека поедут на форум ВАДА в Копенгаген и расскажут о позиции России, о мерах, которые принимаются. На мой взгляд, мы проделали большую работу по созданию антидопинговой программы. Не вижу никаких препятствий для восстановления», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Илья Джапаридзе.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Александр Жуков Виталий Мутко Павел Колобков ВАДА Допинг
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