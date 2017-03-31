Мутко: думаю, Жуков, Колобков, Лукин и Смирнов поедут на форум ВАДА в Копенгаген

Вице-премьер правительства России, курирующий вопросы спорта, туризма и молодёжной политики, сообщил, что глава Паралимпийского комитета России, министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета Россиии глава Независимой общественной антидопинговой комиссиипримут приглашение ВАДА посетить в начале апреля Копенгаген, чтобы рассмотреть все вопросы, связанные с российскими спортсменами.«У нас определены люди, которые взаимодействуют с международными организациями. Это министерство спорта, Олимпийский и Паралимпийский комитеты, независимая комиссия во главе с Виталием Смирновым. Думаю, четыре человека поедут на форум ВАДА в Копенгаген и расскажут о позиции России, о мерах, которые принимаются. На мой взгляд, мы проделали большую работу по созданию антидопинговой программы. Не вижу никаких препятствий для восстановления», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Илья Джапаридзе.