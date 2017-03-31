Мутко: когда такие люди, как Плющенко, завершают карьеру, немного грустно

Вице-премьер правительства России, курирующий вопросы спорта, туризма и молодёжной политики, прокомментировал решение двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катаниюзавершить карьеру.«Евгений Плющенко — настоящий большой спортсмен. Могу поблагодарить его за служение спорту, развитие фигурного катания. Когда такие люди завершают карьеру, немного грустно. Но нужно продолжать развивать фигурное катание на другой должности. Наши молодые фигуристы Ковтун и Коляда будут ориентироваться на него, больше не падать и достигать высоких результатов», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Илья Джапаридзе.