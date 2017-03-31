Лыжницы Зюзева, Царёва, Рочева и Белорукова выиграли эстафету на ЧР

В Ханты-Мансийске продолжается чемпионат России по лыжным гонкам. В женской эстафете 4х5 км победу одержала сборная Республики Коми (Наталья Зюзева, Ольга Царёва, Ольга Рочева, Юлия Белорукова). Серебро завоевала команда Тюменской области, бронзу – сборная Москвы.
Лыжные гонки. Чемпионат России. Ханты-Мансийск
Женщины. Эстафета 4х5 км
1. Республика Коми (Наталья Зюзева, Ольга Царёва, Ольга Рочева, Юлия Белорукова) – 55.48,2.
2. Тюменская область (Татьяна Алёшина, Дарья Веденина, Екатерина Смирнова, Ольга Репницына) – +1,6.
3. Москва (Наталья Матвеева, Полина Ковалёва, Лали Кварацхелия, Мария Лихачёва) – +3,8.