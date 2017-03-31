Мишин: нужно поблагодарить Плющенко за подвиг — победу на ОИ после возвращения

Тренер двукратного олимпийского чемпионапрокомментировал решение подопечного заверить карьеру.«Мы должны воспринять это событие не как завершение, а как начало чего-то. Нужно поблагодарить Евгения Плющенко за то, что он сделал для фигурного катания, за талант, за труд, энтузиазм, за подвиг, который он совершил, завоевав олимпийские медали после возвращения в спорт. У Жени сейчас несколько интересных проектов, связанных с ледовыми шоу, плюс он открыл школу фигурного катания в Москве, и будет продолжать трудиться во благо этого спорта.Не знаю точно, когда Плющенко принял окончательное решение закончить карьеру. Но такое решение должно в человеке созревать какое-то время. Так же и созревало в своё время Женино решение вернуться, когда никто в это не верил. Возвращение в большой спорт спустя год-два – это подвиг, который совершил Плющенко», — сказал Мишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.