Маглионе: FINA продолжит проводить турниры в РФ, несмотря на рекомендации МОК

Глава Международной федерации плавания (FINA) Хулио Маглионе заявил, что FINA будет и дальше проводить соревнования в России, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета, а также прокомментировал инициативу создания в России Ассоциации водных видов спорта.
«В 2015 году Казань провела лучший в истории FINA чемпионат мира по водным видам спорта. Помимо Казани мы проводим мероприятия под эгидой FINA и в других городах России. FINA продолжит и в дальнейшем проводить турниры под своей эгидой в России, несмотря на рекомендации МОК. Позиция спортсменов, которые с радостью приезжают на соревнования в Россию, говорит сама за себя.
Идея создания единой ассоциации водных видов спорта — это хорошее решение. Россия развивает все эти виды спорта и, безусловно, объединённая ассоциация необходима. Это положительно скажется на развитии водных видов спорта в России. Объединение российских федераций водных видов спорта в ассоциацию — это решение самих федераций. Отношения FINA со всеми этими федерациями очень тёплые и дружелюбные. Российские федерации прыжков в воду, синхронного плавания, водного поло поддерживают предложение о создании ассоциации, что подтверждает статус этой организации», — цитирует Маглионе ТАСС.
Также FINA намерена добиваться включения в олимпийскую программу соревнований по хайдайвингу и смешанных дуэтов в синхронном плавании.