Трефилов: кажется, после тренировок девушки хотят взять кувалду и навернуть мне

Главный тренер женской сборной России по гандболурассказал, как относится к критическим замечаниям в свой адрес, и поведал об особенностях работы с женским коллективом.«Как бороться с метаниями между критикой и похвалой? Это нормально, всех любить невозможно. Конечно, я переживаю за это. В последнее время плохо сплю. Кстати, недавно был случай, когда я уже сорвался. Был сбор тренеров, они выступали. Я не выдержал и говорю: «Ребят, вы совесть-то имейте! У вас были игроки, чего вы 90-е годы просидели, проспали? С 99-го года по сегодняшний есть какие-то успехи. Я не хочу быть ни на щите, ни под щитом, но только меня не обзывайте!» Иногда это задевает по-человечески.Что самое сложно в работе с девушками? Они живут эмоциями. Для девушек, кто приходит заниматься с самого начала, тренер – бог. А потом она подрастает, и это уже переходит в другую стадию. Конфликты? Открывайте методику физического воспитания. Конечно, настроение девушки сразу видно. На что она настроена – на работу или прийти, два часа отмучиться и уйти. В принципе, у каждого человека это видно.У меня были конфликты с мужьями моих спортсменок. Но я не хочу обидеть этих ребят, которые встречаются с моими девушками. Конфликты были ещё с педпрактики в школе. Влюблялись ли в меня мои подопечные? Мне кажется, после тренировок они хотят взять кувалду и навернуть мне», — сказал Трефилов в эфире «Спорт FM».