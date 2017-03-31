Российская федерация прыжков в воду вступит в Ассоциацию водных видов спорта

Президиум Российской федерации прыжков в воду проголосовал за вступление в Ассоциацию водных видов спорта на правах учредителя. Ранее решение о вступлении в ассоциацию было принято президиумом Федерации водного поло России.21 марта было принято решение о создании в России Ассоциации водных видов спорта. Ожидается, что она объединит четыре водных вида спорта — плавание, водное поло, синхронное плавание и прыжки в воду.Основным кандидатом на пост главы Ассоциации водных видов спорта России является, возглавляющий национальные федерации по прыжкам в воду, синхронному плаванию и водному поло.