Боброва и Соловьёв — 8-е после короткого танца на ЧМ по фигурному катанию—2017

В Хельсинки продолжается чемпионат мира по фигурному катанию. После короткой программы в соревнованиях танцевальных пар лидируют канадцы Тесса Вирту и Скотт Мойр. Лучшие из россиян, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв, занимают восьмое место.
Фигурное катание. Чемпионат мира. Хельсинки
Танцевальные пары. Короткий танец
1. Тесса Вирту / Скотт Мойр (Канада) — 82,43 (мировой рекорд)
2. Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) – 76,89.
3. Мэдисон Хуббелл / Закари Донохью (США) – 76,53…
8. Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьёв (Россия) – 73,54.
10. Александра Степанова / Иван Букин (Россия) – 69,07.