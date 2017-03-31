Соловьёв: если ФФККР сочтёт, что наши оценки достойные, протеста не будет

Российский фигурист, выступающий в паре с, выразил недовольство оценками, полученными дуэтом за короткий танец на чемпионате мира в Хельсинки, и заявил, что их интересы должна защищать Федерация фигурного катания на коньках России. Выступление пары оценили в 73,54 балла. Боброва и Соловьёв занимают восьмое место.«Перед чемпионатом мира к нам приходили специалисты не как зрители, а как придирающиеся к каждой мелочи люди. Всё было здорово, поэтому мы не ожидали такой низкой технической оценки. Будем в произвольном танце ещё сильнее придираться к своим элементам, придираться к себе.Наша задача — чисто кататься, выполнять программы. Не наша задача спорить и доказывать. Это задача федерации — отстаивать наше мнение, нашу позицию. Если они сочтут, что оценки были правильными и достойными, значит протеста никакого не будет.Я вообще против протестов. Я за честное судейство, за спорт, а не за политику. Кто кому нашептал, что эта пара должна стоять выше, а эта ниже — мы не должны в это вмешиваться, мы не политики. За нас должна стоять горой федерация, как стоят за Америкой, за Канадой, за Японией. Так должны и за Россию стоять. А у нас свои цели», — цитирует Соловьёва «Р-Спорт».