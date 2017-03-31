Сборную России по биатлону объединят, сделав исключение лишь для Шипулина

Председатель тренерского совета Союза биатлонистов Россиисообщил, что в новом сезоне все спортсмены в сборной России, за исключением, будут заниматься под руководством одного тренера, а также что количество биатлонистов будет сокращено.«Сборная команда будет однозначно сокращена. У нас будут мужская и женская команды, в ближайшее время мы определимся, сколько в каждой из них будет человек. Либо их будет восемь, либо 10. 10 — это максимум, если мы говорим о мужской группе, то из этих восьми или 10 двое будут представлять группу под руководством Крючкова», — приводит слова Барнашова ТАСС.В прошлом сезоне биатлонисты в мужской и женской сборных занимались в отдельных группах по разным методикам. Ранее Барнашов сообщил, что будет сохранена единственная отдельная группа, в которую входят Антон Шипулин и Алексей Волков.