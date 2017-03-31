Барнашов: главным вопросом на тренерском совете СБР была подготовка к ОИ-2018

Председатель тренерского совета Союза биатлонистов Россиирассказал об итогах заседания, на котором, по его словам, главным вопросом была подготовка сборной России к Олимпийским играм—2018.«Мы подводили итоги прошедшего сезона. Но главный вопрос, который поднимался и в докладах тренеров, работающих со сборной страны, был посвящён подготовке национальной команды к Олимпийским играм 2018 года. Специалисты высказывали своё мнение, как надо работать дальше, чтобы устранить недостатки, выявленные в ходе минувшего сезона. При обсуждении прозвучало много хороших и правильных замечаний, в том числе и критических. Все хотели понять, что нужно сделать, чтобы на максимальном уровне подготовить сборную к главному старту четырёхлетия — Олимпиаде в Южной Корее.Нужно предпринять целый комплекс вопросов. Начинается всё с того, что тренерский штаб должен чётко представлять себе, что надо делать с момента первого сбора и до конца Олимпиады. И так по каждому спортсмену, который будет являться кандидатом для участия в зимних Играх-2018. И весь тренировочный процесс должен быть расписан по дням. Тренерский совет понимает, что сборная команда не выполнила до конца задач, которые ставились перед ней. И поэтому звучало больше критических замечаний в ходе обсуждения итогов сезона. Несмотря на то, что выступление мужской сборной было достаточно хорошее», — приводит слова Барнашова «Тюменская арена».