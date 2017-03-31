Краснодарский край признан лучшим регионом по развитию физкультуры и спорта

Минспорт РФ объявил итоги Всероссийского смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в субъектах Российской Федерации за 2016 год для регионов с населением свыше 2 млн человек, сообщает официальный сайт организации.Победителем конкурса стал Краснодарский край, второе место заняла Республика Татарстан, а третье — Санкт-Петербург.В конкурсе определяется рейтинг всех субъектов Российской Федерации по шести основным направлениям: физическая культура и массовый спорт, подготовка спортивного резерва, спорт высших достижений, адаптивная физическая культура и спорт, материально-техническая база и финансирование физической культуры и спорта.