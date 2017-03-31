Гребёнкина — об уходе Плющенко: спортсмены не могут кататься на костылях

Известная в прошлом фигуристкапрокомментировала решение двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катаниюзавершить карьеру.«Правильно сделал: любая травма может выскочить в самый неподходящий момент. Продолжать очень рискованно, потому что слишком большая ответственность перед страной и другими спортсменами. Спортсмены всё-таки должны уходить вовремя, они не могут кататься до 50 лет, на костылях. У них есть возраст в спортивной карьере, тем более у тех, кто занимается одиночным катанием, — они очень сложны технически. Кроме того, молодые спортсмены идут вперёд с невероятной скоростью, уже четверные прыжки, другие сложнейшие элементы начинают делать многие. Плющенко внёс невероятный вклад в российский спорт, в спорт высоких достижений, все его награды нет смысла перечислять — можно открыть «Википедию» и насладиться всем списком. Таких спортсменов, как он, рождается мало», — сказала Гребёнкина в интервью НСН.