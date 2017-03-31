Свищёв: шансы паралимпийцев РФ выступить на Играх в Корее ничтожно малы

Президент федерации кёрлинга Россиисчитает, что паралимпийская сборная России наверняка не будет представлена на предстоящих Играх 2018 года.«В том, что наши паралимпийцы оказались беззащитны, виновата ситуация и все мы, кто запустил эту проблему. Хотя все мы знаем, что началось это всё из-за банальной политической ситуации. Но потом начало развиваться как снежный ком. Нужно было остановить эту проблему в самом начале, и это было возможно сделать. К сожалению, сейчас время ушло, и нет никакого смысла думать о том, почему всё так вышло. Нужно заняться вопросом, как восстановить права наших паралимпийцев. Вероятность того, что наша паралимпийская сборная будет выступать на Играх в Корее, ничтожно мала. Однако надежда есть.Ещё два года назад я говорил о том, чтобы ввести такую должность, как атташе по спорту. Но меня не услышали. Обратите внимание, во всех сферах есть такая должность, а в спорте нет. А как мы видим в последнее время, спорт является серьёзным инструментом в достижении политических целей. Все вопросы являются в диалоге, но диалога у нас не было.Я на 90% уверен, что у нас не отнимут чемпионат мира по футболу. Но попытки очернить нас будут. ФИФА очень мощная организация, которая понимает, что если сейчас кого-то лишат чемпионата мира, то потом это всё может просто захлестнуть спорт. Главное — не поддаваться на провокации», — приводит слова Свищёва «Спорт FM».