Фигуристка Медведева установила мировой рекорд по сумме двух программ на ЧМ

Российская фигуристкаобновила мировой рекорд по сумме короткой и произвольной программ. На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Хельсинки, россиянка набрала 233,41 балла. Предыдущий рекорд равнялся 229,71 балла, также принадлежал Медведевой и был установлен ею в январе 2017 года на чемпионате Европы в Остраве (Чехия).Также Медведева обновила в Хельсинки и мировой рекорд в произвольной программе, за которую получила 154,40 балла. Её достижение на континентальном первенстве 2017 года равнялось 150,79 балла.Кроме того, россиянке принадлежит мировой рекорд в короткой программе.