Фигуристка Медведева защитила титул чемпионки мира

Российская фигуристка Евгения Медведева защитила титул чемпионки мира по фигурному катанию, завоевав золотую медаль на первенстве планеты в Хельсинки и побив собственный мировой рекорд по сумме двух программ. Кроме того, Медведева стала первой фигуристкой после американки Мишель Кван, которой удалось защитить титул чемпионки мира (Кван была сильнейшей на планете в 1996, 1998, 2000, 2001, 2003 годах). Призёрами стали канадки Кэтлин Осмонд и Габриэлла Далман
Подруги Медведевой по команде россиянки Анна Погорилая и Мария Сотскова допустили ошибки в произвольной программе и заняли в итоге 8-е и 13-е места соответственно.
Фигурное катание. Чемпионат мира. Хельсинки, Финляндия
Женщины
1. Евгения Медведева (Россия) – 233,41.
2. Кэтлин Осмонд (Канада) – 218,13.
3. Габриэлла Далман (Канада) – 213,52.
8. Мария Сотскова (Россия) – 192,20
13. Анна Погорилая (Россия) – 183,37…