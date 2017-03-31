Фигуристка Медведева защитила титул чемпионки мира

Российская фигуристказащитила титул чемпионки мира по фигурному катанию, завоевав золотую медаль на первенстве планеты в Хельсинки и побив собственный мировой рекорд по сумме двух программ. Кроме того, Медведева стала первой фигуристкой после американки, которой удалось защитить титул чемпионки мира (Кван была сильнейшей на планете в 1996, 1998, 2000, 2001, 2003 годах). Призёрами стали канадкиПодруги Медведевой по команде россиянкидопустили ошибки в произвольной программе и заняли в итоге 8-е и 13-е места соответственно.1. Евгения Медведева (Россия) – 233,41.2. Кэтлин Осмонд (Канада) – 218,13.3. Габриэлла Далман (Канада) – 213,52.8. Мария Сотскова (Россия) – 192,2013. Анна Погорилая (Россия) – 183,37…