Роднина: когда на льду профессионалы, то и комментаторы не должны быть трепачами

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катаниюпрокомментировала работу комментаторов на российском телевидении.«Время от времени я наблюдаю за происходящим в фигурном катании, но не могу сказать, что делаю это регулярно. К тому же «благодаря» нашему «замечательному» телевидению трансляции идут тогда, когда ему хочется, а не когда удобно телезрителям. При этом трансляция сопровождается кучей различных комментариев, которые мне слушать неинтересно. А без звука, без сопровождения музыки смотреть фигурное катание очень сложно. Для меня фигурное катание – это не комментаторы, а сам процесс. Когда же комментаторы начинают заполнять всё пространство, то в нём не остаётся места самому фигурному катанию. Мы уже его не видим и не слышим.Когда катаются спортсмены-профессионалы, то и комментаторы должны быть профессионалами своего дела, а не просто трепачами. В этом плане мне нравились комментарии Олега Васильева или опыт комментирования у Максима Транькова. А вот комментарии Тарасовой… Татьяна Анатольевна у микрофона всё время вспоминает – кого она тренировала, а кого не тренировала, к кому она хорошо относилась, а к кому – плохо. А это не комментаторская работа, это называется байки. Я понимаю, что есть необходимость заполнения пауз какими-то интересными историями, но профессиональный разбор того, почему судьи выставили ту или иную оценку, тоже должен присутствовать в работе телекомментатора», — приводит слова Родниной «Спорт Бизнес Online».