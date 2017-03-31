Медведева: в один момент поняла, что на льду я не человек, а спортсмен

Российская фигуристкапрокомментировала свою защиту титула на льду чемпионата мира в Хельсинки, где она попутно обновила два мировых рекорда (в произвольной программе и по сумме двух программ).«Не могу сейчас сравнивать эти победы, поскольку для меня это были абсолютно разные чемпионаты мира. В прошлом году всё было в новинку, а в этом я прекрасно понимала, где нахожусь и как проходят крупнейшие соревнования. Ощущения абсолютно разные, но главным для меня было показать то, на что я способна, и то, чему я научилась за весь этот сезон. Старалась показать движение вперёд, пусть даже небольшое. Думаю, с этой задачей справилась.Надеюсь, это не последний раз, когда я представляла эту программу, поскольку надеюсь принять участие в командном чемпионате мира в этом году. С программами всегда тяжело расставаться, в каждую вкладываешь частичку своей души. Скучаю по всем программам, которые прокатала за всю свою жизнь, и эта не будет исключением.Слёзы Погорилой? Да, я видела, что что-то происходит на льду, но меня это вообще никак не сбило. Перед соревнованиями порой даже не слышу, что ко мне обращаются, — настолько я закрыта в себе. Просто в один момент поняла, что на льду я не человек, а спортсмен. Не имею права давать волю эмоциям, должна просто выходить и делать свою работу, быть полностью сконцентрированной на себе. То есть я в один миг что-то заметила — и тут же об этом забыла. Честно говоря, даже не поняла, были это слёзы счастья или слёзы горя. И до сих пор не знаю, кто как откатал. Приду сегодня в номер и посмотрю итоги прошедшего чемпионата мира», — сказала Медведева на пресс-конференции после второй подряд победы на чемпионате мира.