Медведева: четверной сальхов не делала. Ещё не делала

Комментируя свою победу на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки, россиянкарассказала о планах по усложнению программы.«Для меня не стоит задачи сделать прыжок „ультра-си“, но в планах это есть. Всё равно нужно развиваться, двигаться дальше. Мы же учили тройные прыжки — тоже не получалось, падали. Нужно двигаться дальше и пробовать что-то новое, даже не новое для фигурного катания, а новое для себя. Думаю, когда-нибудь попробую прыжок с четырьмя оборотами — скорее всего, сальхов. Но самостоятельно я на него не заходила, не делаю его, не отрабатываю на тренировках. Во многих источниках видела заголовки, что Медведева выучила четверной сальхов, но такого не делала. Ещё не делала», — сказала Медведева на пресс-конференции.