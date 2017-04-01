Тихонов: без взаимопонимания результат мы видим — то взлёт, то посадка

Четырёхкратный олимпийский чемпионпрокомментировал итоги тренерского совета Союза биатлонистов России.«В женском составе должны произойти серьёзные перемены. Есть кому работать, но нужен серьёзный контроль, к тому же обязательно должен быть назначен грамотный и знающий человек. Этому тренерскому составу, считаю, не удалось достичь нужного взаимопонимания между собой. Результат мы видим: то взлёт, то посадка. У нас есть проблемы, и мы боимся сказать правду, я называю это системой Мутко, но это нужно сделать – тогда будет от чего отталкиваться. А когда всё завуалировано, когда пытаются доказать, что всё хорошо… Касперович сказал, что результат сезона – 80%. Но такие цифры, даже 90% – это результат сборной Германии. Наши цифры – 30-35%.Состав много раз тасовали и на сегодня окончательно запутались. Вот это плохо. Рад, что решили объединить в один состав мужскую и в один – женскую команду. Шипулин и его подготовка – это его вопросы, но, будь моя воля, заставил бы его быть лидером внутри состава и создавать конкуренцию, подтягивать ребят. Я Антона не критикую. Но послушал отчёт его тренера Андрея Крючкова – это абсолютная безграмотность. Постараюсь написать статью в ближайшее время и показать все эти моменты. Антон способен бороться с Мартеном Фуркадом, ему не хватает около 30 секунд для этого. К тому же в сезоне ему надо бежать только одну двадцатку, на этапе в Антерсельве, а остальные две пропускать и бороться в остальных дисциплинах», — приводит слова Тихонова «Спорт-экспресс».