Сотникова: Медведева — большая умница

Олимпийская чемпионка 2014 года в одиночном фигурном катаниипоздравила фигуристкус победой на чемпионате мира в Хельсинки, назвав соотечественницу «большой умницей».«Женька! Поздравляю тебя с подтверждением своего статуса! Двукратной чемпионкой мира! Ты — большая умница!» — написала Сотникова на своей странице в «Твиттере».Медведева завоевала в Хельсинки свою вторую золотую медаль чемпионата мира, установив мировые рекорды в произвольной программе (154,40 балла) и по общей сумме баллов (233,41).