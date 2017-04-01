Шипулин: раньше начну тренироваться, чтобы быстрее войти в олимпийский сезон

Российский биатлонистпрокомментировал своё выступление в минувшем сезоне.«Сезон сложился более-менее стабильно. Были какие-то нюансы в соревновательном процессе. На спринтах порой допускал много промахов. И это, конечно, выбивало из колеи. Проигрывал по времени конкурентам и приходилось их догонять. В целом всё было нормально, но можно было лучше. Есть куда расти. Ещё много ошибок. И хотя сезон пока не закончился, мы с тренерами начали прорабатывать тактику на следующий подготовительный период.Надеюсь, благодаря этому проблемы, которые испытывал в нынешнем соревновательном периоде, исправим. В первую очередь надо поработать над стрельбой. В прошлом межсезонье мы делали акцент на большие силовые объёмы. Теперь их немного уменьшим. Будем больше концентрироваться на скоростных качествах, что, надеюсь, лучшим образом отразится на лыжне. В этом сезоне было очень много гонок, нужно, чтобы организм восстановился. От некоторых стартов чемпионата России пришлось отказаться. Мы нынче раньше хотим начать тренировочный процесс для того, чтобы быстрее войти в олимпийский сезон», — приводит слова Шипулина агентство «Тюменская арена».