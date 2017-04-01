Шолковы: очень горжусь Тарасовой и Морозовым

Пятикратный чемпион мира по фигурному катанию, работающий тренером в группе, прокомментировал выступление своих подопечныхна чемпионате мира в Хельсинки, где они стали бронзовыми призёрами, а также поделился ожиданиями от Олимпиады в Пхёнчхане.«Я очень горжусь ребятами. Они провели отличный сезон, выиграли финал Гран-при, чемпионат Европы. Они катались в сильнейшей разминке на чемпионате мира, впервые реально боролись за медаль и завоевали бронзу. А после этого инцидента, который произошёл на тренировке перед короткой программой, когда Женя получила порез под коленом, я горжусь парой ещё больше. Женя продолжила кататься на обезболивающих и не показала своим видом, что её что-то беспокоит. В общем, я считаю, что Тарасова — Морозов прогрессируют, хотя нам предстоит ещё очень много работать, чтобы показывать 110 процентов на старте.Китайцы сейчас очень сильны. Элементы у них всегда были на высоком уровне, но они улучшили и само катание. Конечно, российские пары будут претендовать на медали Олимпиады. Алёна Савченко и Бруно Массо. Канадцы Меган Дюамель и Эрик Редфорд могут вернуться. Я знаю, что в этом году Эрик выступает с травмой плеча. И, как часто бывает на Играх, выстрелить могут новички», — приводит слова Шолковы «Российская газета».