Юрлова победила в масс-старте на чемпионате России по биатлону в Тюмени

Чемпионка мира 2015 годапобедила в масс-старте на 12,5 км на чемпионате России по биатлону в Тюмени, не допустив ни одного промаха. Второе место заняла, а замкнула тройку призёров1. Екатерина Юрлова (Санкт-Петербург) — 35.09,6 (0).2. Ирина Услугина (Тюменская область) — +20,7 (1).3. Светлана Миронова (Свердловская область) — +31,4 (4).4. Кристина Резцова (ХМАО-Югра) — +43,9 (2).5. Виктория Сливко (Тюменская область) — +1.02,8 (3).6. Галина Нечкасова (Новосибирская область) — +1.07,0 (2).7. Дарья Виролайнен (ХМАО-Югра) — +1.07,8 (6).8. Светлана Бочкарёва (Удмуртия) — +1.08,8 (2).9. Ольга Якушова (Красноярский край) — +1.12,9 (2).10. Анастасия Загоруйко (Тюменская область) — +1.46,6 (5).