Юрлова победила в масс-старте на чемпионате России по биатлону в Тюмени

Чемпионка мира 2015 года Екатерина Юрлова победила в масс-старте на 12,5 км на чемпионате России по биатлону в Тюмени, не допустив ни одного промаха. Второе место заняла Ирина Услугина, а замкнула тройку призёров Светлана Миронова.
Биатлон. Чемпионат России. Тюмень
Женщины. Масс-старт. 12,5 км
1. Екатерина Юрлова (Санкт-Петербург) — 35.09,6 (0).
2. Ирина Услугина (Тюменская область) — +20,7 (1).
3. Светлана Миронова (Свердловская область) — +31,4 (4).
4. Кристина Резцова (ХМАО-Югра) — +43,9 (2).
5. Виктория Сливко (Тюменская область) — +1.02,8 (3).
6. Галина Нечкасова (Новосибирская область) — +1.07,0 (2).
7. Дарья Виролайнен (ХМАО-Югра) — +1.07,8 (6).
8. Светлана Бочкарёва (Удмуртия) — +1.08,8 (2).
9. Ольга Якушова (Красноярский край) — +1.12,9 (2).
10. Анастасия Загоруйко (Тюменская область) — +1.46,6 (5).