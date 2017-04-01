Евгения Медведева побила собственный мировой рекорд в Хельсинки. Фотообзор

31 марта в Хельсинки российская фигуристка Евгения Медведева защитила титул чемпионки мира по фигурному катанию, завоевав золотую медаль на первенстве планеты в Хельсинки и побив собственный мировой рекорд по сумме двух программ. Кроме того, Медведева стала первой фигуристкой после американки Мишель Кван, которой удалось защитить титул чемпионки мира (Кван была сильнейшей на планете в 1996, 1998, 2000, 2001, 2003 годах). Призёрами стали канадки Кэтлин Осмонд и Габриэлла Далман.
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