Количество комплектов наград в фигурном катании может быть увеличено до 13

Международный союз конькобежцев на конгрессе организации в 2018 году в Севилье (Испания) рассмотрит вопрос увеличения количества медалей, разыгрываемых в соревнованиях по фигурному катанию. Предлагается определять обладателей 13 комплектов наград, сообщает ТАСС.Согласно данной идее, во время соревнований под эгидой ISU в каждой из четырёх дисциплин (мужское одиночное катание, женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду) будут разыгрываться по три комплекта наград: в короткой программе, в произвольной программе и по сумме балов за два проката. Таким образом, короткая программа фактически станет самостоятельным соревнованием. Ещё один комплект наград предлагается вручать на основе суммирования результатов фигуристов из одной страны во всех дисциплинах.