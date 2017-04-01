Услугина: силы стали покидать, и в концовке уже терпела до финиша

Серебряная медалистка чемпионата России по биатлону в Тюмени в женском масс-старте на 12,5 кмпрокомментировала своё выступление.«Это уже четвёртая медаль национального первенства. Три сумела завоевать в Увате, где проходил ряд стартов чемпионата страны. В индивидуальной гонке победила, а ещё было две бронзы. А когда уже прибыли в Тюмень, подумала, что для полного счёта не хватает серебряной награды.Очень быстро начала гонку. Первую часть дистанции пробежала нормально. А потом силы стали покидать меня. И в концовке уже терпела до финиша», — приводит слова Услугиной агентство «Тюменская арена».